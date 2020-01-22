Büyükçekmece'de şofben patladı: 1 yaralı
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Büyükçekmece'de şofben patladı: 1 yaralı

Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

22.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:00
Büyükçekmece'de şofben patladı: 1 yaralı

'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ile İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Büyükçekmece'de şofben patladı: 1 yaralı
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