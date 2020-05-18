Büyükçekmece'de sitenin bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
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Büyükçekmece'de sitenin bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Büyükçekmece'de bir sitenin bahçesinde vatandaşlar tarafından yeni doğmuş kız bebeği cesedi bulundu.

Büyükçekmece'de sitenin bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
18.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:09

Büyükçekmece'de bir sitenin bahçesinde vatandaşlar tarafından yeni doğmuş kız bebeği cesedi bulundu. Bebeği gören bir vatandaş, "Oyuncak bebek zannettik" dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar site bahçesinde bir bebek fark etti. Vatandaşların ilk başta 'oyuncak bebek' sandığı bebeğin gerçek olduğu anlaşılınca polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede inceleme yaparak görgü tanıkları ile konuştu.

"Oyuncak bebek zannettik"

Bebeği ilk gören vatandaşlardan Sinan Altınaş, yeni doğmuş bebek olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Büyük ihtimalle yaşıyormuş. Parmağı ağzındaydı. Büyük ihtimalle attılar. Bizim köpeğimiz var köpeğimizi gezmeye çıkardık onu o zaman görmedik. Demek ki 2 saatlik bir olay" dedi.

Bebeği gören bir diğer vatandaş Şenay Altıntaş ise çok üzüldüğünü söyleyerek, "Böyle mübarek bir zamanda böylesine acı verici bir şeyle karşılaştığım için çok çok üzgünüm. Soğuk kanlı olmaya çalıştım. Komşum temiz çamaşır attı bebeğin üzerine attık. Bütün site sakinleri şu anda tedirgin, şokta, üzgün durumda. Oyuncak bebek zannettik ilk öyle temenni etti aslında. Cenin pozisyonunda durduğu için zavallı bebek kordonu da üstündeydi" diye konuştu.

Bebeğin cansız bedeni battaniyeye sarılı şekilde cenaze aracı görevlisi tarafından araca konularak incelenmek üzere Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin çok yönlü incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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