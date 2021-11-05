BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de sis etili oluyor

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul'da etkili olmaya devam eden sis görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

Sabahın saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, öğle saatlerinde de Büyükçekmece de etkisini gösterdi. Sisin yoğun şekilde etkisini gösterdiği E-5 karayolunda, sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sisin etkili olduğu Büyükçekmece de, binalar sis arasında kayboldu.