Büyükçekmece'de sis etili oluyor - Haberler
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Büyükçekmece'de sis etili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de sis etili oluyor İSTANBUL İstanbul'da etkili olmaya devam eden sis görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de sis etili oluyor

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul'da etkili olmaya devam eden sis görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

Sabahın saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, öğle saatlerinde de Büyükçekmece de etkisini gösterdi. Sisin yoğun şekilde etkisini gösterdiği E-5 karayolunda, sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sisin etkili olduğu Büyükçekmece de, binalar sis arasında kayboldu.

Büyükçekmece'de sis etili oluyor

Büyükçekmece'de sis etili oluyor

Büyükçekmece'de sis etili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri
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