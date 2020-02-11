BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

11.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:29
BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi 'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi toprağa defnedilmek üzere memleketi 'e götürüldü.

Büyükçekmece'de dün meydana gelen olayda park halindeki otomobilde oturan iki kişi, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Ahmet Kudeyitoğlu hayatını kaybederken, İbrahim Koyuncuoğlu ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Kudeyitoğlu'nun cesedi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Kudeyitoğlu'nun cesedi yakınlarına teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi toprağa defnedilmek üzere memleketi Kilis'e götürüldü.

Görüntü Dökümü:

---------------------------Cenazenin 'tan çıkışı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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