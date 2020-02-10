: Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

10.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:32

Büyükçekmece'de otomobilde başından silahla vurularak yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çarmıklı Caddesi'nde bir araçtaki kişi ya da kişiler, 34 DN 6506 plakalı otomobildeki kişileri, silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polisin, olay yerindeki çalışması devam ederken, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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