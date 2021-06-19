Büyükçekmece'de silahlı saldırı

Büyükçekmece'de bir kadın silahlı saldırıda yaralandı.

Büyükçekmece'de bir kadın silahlı saldırıda yaralandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alkent 2000 Mahallesi'nde bir araca silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçerken, bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, F.K.'nin özel bir siteden aracıyla çıkış yaptığı sırada yanına yaklaşan motosikletli şüphelinin otomobile 5 el ateş ettiğini belirledi.

Saldırıda sol bacağından yaralanan F.K. ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi olduğu öğrenilen F. K.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir