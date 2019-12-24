Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı
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Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı

Büyükçekmece D-100 kara yolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkisinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralanırken iki şüpheli gözaltına alındı.

24.12.2019 04:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 04:14
Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı

D-100 kara yolu istikameti Kumburgaz mevkisinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralanırken iki şüpheli gözaltına alındı.

Saat 02.50'de bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karnından yaralanan ve durumu iyi olan bekçi hastaneye kaldırılırken iki şüpheli Silivri'de gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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