Büyükçekmece'de silahlı market soygunu kamerada

09.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:47

BÜYÜKÇEKMECE'de markete giren şapkalı bir kişi, çalışanları silahla tehdit ederek kasadan aldığı paralarla kaçtı. Polis şüpheliyi, kamera görüntülerinden oturduğu adrese kadar takip ederek yakaladı. Olaya karışan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Çeşme Mahallesi üzerinde bulunan bir markette 27 Kasım tarihinde saat 13.20'de meydana gelen olayda şapkalı ve silahlı bir kişi içeri girerek kasa çalışanlarını etkisiz hale getirdi. İki kasada bulunan bin 850 lirayı alan şüpheli, daha sonra hızla marketten çıkarak izini kaybettirdi.

Market çalışanlarının ihbar etmesiyle harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Marketin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledikten sonra şüpheliyi yakalamak için civardaki tüm güvenlik kameralarına baktı. Polis, şüphelinin gasp anlarında bir kişinin dışarıyı gözetlediğini de tespit etti. Polis şüpheliyi, kamera görüntülerinden oturduğu adrese kadar takip etti. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği iki şüpheliyi 4 Aralık'ta yakaladı.

TUTUKLANDILARGözaltındaki Muradhan D.'nin (18) 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin gasp için girdiği markete 10 dakika önce keşif amaçlı girdiği öğrenildi. Şüphelinin yaptığı keşfin ardından aynı markete bu defa gasp için girdiği belirtildi. Şüphelinin markette gasp yaptığı anlarda dışarıda etrafı gözetleyen Emircan G.'nin (19) daha önceden suç kaydı bulunmadığı tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KREDİ KARTI BORCUM VAR."

Şüphelinin şapkalı ve silahlı olarak markete girerek iki kasa çalışanını silahla tehdit ederek paraları istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin markette bulunan iki kasadan paraları alıp ayrıldığı görüldü. Gasp anında market çalışanlarının soğukkanlı halleri dikkat çekti. Öte yandan soygun sırasında gaspçıya market çalışanlarının "Neden bunu yapıyorsun" demesi üzerine şüphelinin "Kredi kartı borcum var." dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA