Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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