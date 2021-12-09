Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Haberler
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Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü Sürücü alevlere teslim olan araçtan son anda kurtuldu Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başladıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Sürücü alevlere teslim olan araçtan son anda kurtuldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başladıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 15.45 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Sürücü, alevlere teslim olan araçtan son anda kurtuldu. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yanması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Trafik yangının söndürülmesinin ardından yeniden normale döndü.

Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

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