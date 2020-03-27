Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı Büyükçekmece'de sahte içki imal edilen villaya düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de sahte içki imal edilen villaya düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yabancı uyruklu 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan alkol zehirlenmeleri sonrası piyasaya saf ve sahte alkol sürmeye çalışan şebekelerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, yürütülen soruşturmalar kapsamında, bir şebekenin Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'ndeki üç katlı villayı sahte alkol imalathanesine dönüştürdüğünü ve ürettiği yüklü miktarda sahte içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Villada yapılan aramalarda, 1100 litre metil alkol, 270 şişe sahte içki, 8 bin 250 sahte bandrol, 700 içki filesi, 3 bin 100 sahte alkollü içki etiketi, 5 bin 300 boş şişe, 2 bin 600 kapak, 2 huni, 2 hortum ile 500 litrelik su tankı ve 35 tane 30 litrelik bidon ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA