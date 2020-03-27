BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU Büyükçekmece'de bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Büyükçekmece'de bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır sahte içki ve çok sayıda doldurulmayı bekleyen boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de 3 katlı bir villada sahte içki üretildiğine dair ihbar üzerine operasyon düzenledi. Villaya yapılan operasyonda çok sayıda doldurulmayı bekleyen boş şişe ile satışa hazır çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda boş orijinal içki şişesi ele geçirildi. Zanlıların piyasadan topladığı orijinal içki şişelerini sahte içki ile doldurduktan sonra yeni kapak ve sahte bandrollerle piyasaya sürdüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------Villaya yapılan operasyon-Ele geçirilen sahte içki-Ele geçirilen boş orijinal içki şişeleri-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA