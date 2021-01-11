Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını
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Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını

11.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:39

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle 2 evi su bastı.

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle 2 evi su bastı.

Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

Baskın nedeniyle dairelerde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahipleri Coşkun Bakkal ve Nahide Balcı, uzun süredir oturdukları dairelerinde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ve İSKİ'nin geçen hafta yaptığı kanalizasyon çalışmasının hatalı olması nedeniyle baskın yaşandığını iddia etti.

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını
Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını
Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını
Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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