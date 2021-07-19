Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı
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Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı

Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de denize giren vatandaşlarla restoran işletmecisi arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı.

Büyükçekmece'de denize giren vatandaşlarla restoran işletmecisi arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Vatandaşlara sopalarla saldıran restoran çalışanları, kameraya yansıdı. Saldırıdan kaçmak isteyen vatandaşlar, çareyi denize girerek kaçmakta buldu.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Sahili'nde dün yaşandı. Sahilde bulunan işletme sahibi, denize giren vatandaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı vatandaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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