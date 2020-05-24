Büyükçekmece'de Ramazan Bayramı coşkusu balkonlara taştı
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Büyükçekmece'de Ramazan Bayramı coşkusu balkonlara taştı

Ramazan Bayramı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlı olarak kutlansa da bayramın coşkusu zaman zaman balkon ve pencerelere taştı.

Büyükçekmece'de Ramazan Bayramı coşkusu balkonlara taştı
24.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:15

Ramazan Bayramı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlı olarak kutlansa da bayramın coşkusu zaman zaman balkon ve pencerelere taştı.

Büyükçekmece'de Ramazan Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken çocuklara oyuncak ve bayram şekeri dağıtıldı, yaşlılara hijyen seti ve maske hediye edildi.

Kutlamalar 24 mahallede gerçekleşti

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı, bayram ziyaretlerine engel olsa da kutlamalar evlerin balkon ve pencerelere taştı. Büyükçekmece'de Ramazan Bayramı kutlamaları ilçenin 24 mahallesinde gerçekleşti. Büyükçekemce Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve belediye meclis üyeleri otobüsle mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

"Kurallara uyalım çağrısı"

Balkon ve pencerelere çıkan vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Akgün, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uyulması durumunda gelecek bayramların yeniden önceki yıllarda olduğu gibi coşku ile kutlanabileceğini söyledi. Gün boyu süren kutlamalarda çocuklara oyuncak ve bayram şekeri dağıtıldı. Ayrıca Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ise hijyen seti ve maske hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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