Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama Büyükçekmece'de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

İSTANBUL - Büyükçekmece'de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı. Aramanın detayları bilinmezken, polis ekipleri tarafından söz konusu boş arazide geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Şehit Celal Madendere Caddesi ve Yücedağı Caddesi kesişiminde bulunan boş bir arazide polis ekipleri helikopter destekli arama yaptı. Aramanın ilk anlarında iş makinelerinin ve ambulansın hazır bulunduğu öğrenildi. Aramanın detayları bilinmezken, arazinin çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title