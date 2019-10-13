büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Alper KORKMAZ İSTANBUL, DHABüyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı.

13.10.2019 10:32
büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Alper KORKMAZ İSTANBUL, DHA

Büyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı. Araçların arasından aldırış etmeden geçen gençler yaklaşık 60 km hıza ulaştı. Büyükçekmece D-100 yan yolda patenli 4 genç, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yol aldı. Yokuş aşağı doğru yaklaşık 60 km hıza ulaşan gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli virajlara aldırış etmeden yokuş aşağı inen gençler, sağ şeritteki trafiğin yoğunlaşması üzerine ters şeride girdi. O anlar araç içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA
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