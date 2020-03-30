- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi
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Büyükçekmece, 3. Sayfa

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

30.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:25
- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de ev partisi düzenleyen 4 işi, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de bir villada parti düzenleyen gençlerin videosu sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının 2 ay evden çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi
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