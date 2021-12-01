BÜYÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ARACI DEV DALGALAR SUYA UÇURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ARACI DEV DALGALAR SUYA UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de etkili olan fırtınada park halinde bulunan hafif ticari aracı, dev dalgalar denize uçurdu.

BÜYÜKÇEKMECE'de etkili olan fırtınada park halinde bulunan hafif ticari aracı, dev dalgalar denize uçurdu. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Güzelce Mahallesi'nde bulunan marinada yaşandı. Etkili olan lodos nedeniyle oluşan yüksek dalgalar bu sırada park halinde bulunan hafif ticari aracı denize uçurdu. Olayda aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar korku ve panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ARACI DEV DALGALAR SUYA UÇURDU

BÜYÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ARACI DEV DALGALAR SUYA UÇURDU

BÜYÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ARACI DEV DALGALAR SUYA UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title