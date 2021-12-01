BÜYÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDE ARACI DEV DALGALAR SUYA UÇURDU

BÜYÜKÇEKMECE'de etkili olan fırtınada park halinde bulunan hafif ticari aracı, dev dalgalar denize uçurdu. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Güzelce Mahallesi'nde bulunan marinada yaşandı. Etkili olan lodos nedeniyle oluşan yüksek dalgalar bu sırada park halinde bulunan hafif ticari aracı denize uçurdu. Olayda aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar korku ve panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.