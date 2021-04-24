BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA
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BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de kısıtlamayı ihlal ederek paramotor ile uçan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira ceza kesildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de kısıtlamayı ihlal ederek paramotor ile uçan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamasını ihlal ederek Büyükçekmece Kordon boyu sahil kenarında paramotor ile uçan kişiler olduğunu belirledi. Ekipler iniş yapan 4 kişiyi yakaladı. 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA
BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA
BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA
BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
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