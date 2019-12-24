Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1)
100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.
24.12.2019 03:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 03:57
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi. Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırılırken içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA