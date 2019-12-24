BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)
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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHABüyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.

24.12.2019 03:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 03:41
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.  Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi. Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırılırken içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor. 

Görüntü dökümü:  

------------Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar 


Kaynak: DHA
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