Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı ek görüntü
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Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı ek görüntü

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

10.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:08
Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı ek görüntü

'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2) ek görüntü

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı ek görüntü
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