Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1)
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Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1)

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:22
Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1)
'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan  2 kişi ağır yaralandı.

Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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