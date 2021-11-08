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Büyükçekmece'de otomobil yangını

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Büyükçekmece'de otomobil yangını

Büyükçekmece'de bir ilkokulun yanında park halinde bulunan otomobil alev alev yandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece'de bir ilkokulun yanında park halinde bulunan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bulunan ilkokulun yanında park halinde bulunan otomobilde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Büyükçekmece'de otomobil yangını

Büyükçekmece'de otomobil yangını

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