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Büyükçekmece'de otomobil sürücüsünün restorana daldığı anlar kamerada

Büyükçekmece'de otomobil sürücüsünün restorana daldığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin restorana daldığı anlar kameralara yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin restorana daldığı anlar kameralara yansıdı.

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda dün akşam yaşanan kazada kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir restorana dalmış, kazada Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki gece bekçisi yaralanmıştı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil uçarak restoranın bahçesine dalıyor. Bu sırada masada yemek yiyen iki bekçi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. - İSTANBUL

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