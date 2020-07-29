Büyükçekmece'de otomobil iş yerine girdi
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Büyükçekmece'de otomobil iş yerine girdi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkarak iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

29.07.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:20

Büyükçekmece'de kontrolden çıkarak iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yiğittürk Caddesi'nde seyreden yabancı uyruklu Hana Y.'nin kullandığı 34 DAD 516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, henüz faaliyete girmeyen ve içinde kimsenin bulunmadığı bir tatlıcıya girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken iş yerinde de hasar oluştu.

Öte yandan otomobilin dükkana girme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Büyükçekmece'de otomobil iş yerine girdi

Kaynak: AA

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