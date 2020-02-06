Büyükçekmece'de otomobil dükkana böyle daldı
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (3 aktüelle toplu görüntü)Yılmaz OKUR / BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı.
06.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:33
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (3 aktüelle toplu görüntü)
Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı. Olay kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA