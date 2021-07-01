BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI
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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de, iddiaya göre bir tankerden dökülen madde sonucunda kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Büyükçekmece'de, iddiaya göre bir tankerden dökülen madde sonucunda kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

D-100 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan kesiminde, iddiaya göre bir tankerden dökülen sıvı madde sonucunda kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, karşı şeride geçti. Kaza sonucu yolun her iki istikametinde de birer şerit trafiğe kapanırken, olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansta tedavi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü. Kazayı gören bir kişi, otomobilin kaya kaya geldiğini söyleyerek, 'Bu araç yukarıdan kaya kaya geldi. Tankerin bir tanesi yere yağlı ve kaygan madde dökerek gidiyordu" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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