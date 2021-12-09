BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'de, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangının ardından araçta hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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