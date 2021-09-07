Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti
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Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesini tehdit etti.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesini tehdit etti. Büyük panik yaşayan mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Güngör Sokak'ta bulunan otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

(Murat Delice/İHA)

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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