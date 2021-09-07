Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Güngör Sokak'taki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel