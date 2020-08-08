Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükçekmece Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA