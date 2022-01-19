BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDEKİ KAR SEVİNCİ - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDEKİ KAR SEVİNCİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de öğle saatlerinde kar yağışını gören öğrenciler okul bahçesinde çalınan müzik eşlinde doyasıya eğlendi.

BÜYÜKÇEKMECE'de öğle saatlerinde kar yağışını gören öğrenciler okul bahçesinde çalınan müzik eşlinde doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Adem Çelik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri bugün öğle saatlerinde kar yağışı sırasında bahçeye çıktı. Yöneticiler öğrencilerin bu coşkusunu adeta 'Kar şenliğine' dönüştürdü. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler hoparlörler aracılığı ile çalınan şarkılarla eğlendi. Öğrencilerin kar coşkusunun görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDEKİ KAR SEVİNCİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDEKİ KAR SEVİNCİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDEKİ KAR SEVİNCİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Mahallesi, Müzik, kar, Güncel, Haber

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