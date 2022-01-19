BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDEKİ KAR SEVİNCİ

BÜYÜKÇEKMECE'de öğle saatlerinde kar yağışını gören öğrenciler okul bahçesinde çalınan müzik eşlinde doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Adem Çelik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri bugün öğle saatlerinde kar yağışı sırasında bahçeye çıktı. Yöneticiler öğrencilerin bu coşkusunu adeta 'Kar şenliğine' dönüştürdü. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler hoparlörler aracılığı ile çalınan şarkılarla eğlendi. Öğrencilerin kar coşkusunun görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.