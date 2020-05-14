Büyükçekmece'de "Mobil Vezne" hizmeti Büyükçekmece'de "Mobil Vezne" hizmeti Büyükçekmece Belediyesi korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için "Mobil Vezne" hizmeti uygulaması başlattı.

Büyükçekmece'de "Mobil Vezne" hizmeti

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için "Mobil Vezne" hizmeti uygulaması başlattı.

Belediyenin Çözüm Merkezi'yle iletişime geçen vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden evlerinde emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerini ödeyebilecek. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evinden çıkmayanlar için Mobil Vezne uygulaması başlatan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini evlerinde tahsil ediyor. 65 yaş üstü, yalnız yaşayan ve sağlık problemleri nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesi'nin 444 0 340 nolu telefonunu aramaları durumunda evlerine gelen tahsilat memuruna vergi borçlarını ödeyebiliyor. Gelen talepler doğrultusunda vatandaşları evlerinde ziyaret eden Büyükçekmece Belediyesi Gelirler Müdürlüğü memurları kredi kartı veya nakit olarak tahsilat işlemini gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri vergi tahsilatı için gittikleri vatandaşlara maske ve hijyen seti de hediye ediyor.

Mobil Vezne hizmetinden vatandaşlar da memnun

Evinden çıkamayanların vergi ödemelerinde gecikme yaşanmaması ve mağdur olmamaları için başlatılan Mobil Vezne uygulaması ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Mobil Vezne hizmetiyle emlak vergi borcunu ödeyen Bakiye Atasoy, "Korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Hizmetinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Uygulamadan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini ileten Serhat Terbiyeci "Sayın Hasan Akgün başkanımıza ve tüm çalışan personelimize çok teşekkür ederim. Ramazan bayramı mutlu olsun, kutlu olsun. Bir an önce bu virüsten yurdum ve tüm dünya kurtulsun. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA