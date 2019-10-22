Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

22.10.2019 12:04

Büyükçekmece'de servis minibüsünün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Çatalca yolu istikametine seyreden M.A.Ç'nin kullandığı 34 BRU 004 plakalı servis minibüsü, bir aile sağlığı merkezi önünde 2 yaşındaki E.K'ye çarptı.

Ağır yaralanan Karaaslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından şoför, gözaltına alındı.

E.K'nin, annesi ve yakınlarıyla 5 aylık kardeşinin muayenesi için aile sağlığı merkezinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA