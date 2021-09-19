Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu - Haberler
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Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

Büyükçekmece'de meyve toplamak için TEM Otoyolu'nun kenarında bulunan araziye giden aile, ağacın altında el ve kolları bağlanmış halde ceset buldu.

Dün saat 12.00 sıralarında Tem Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde iddiaya göre meyve toplamak için araziye giden aile, ağacın altında el ve ayakları bağlanmış erkek cesedi buldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Son Dakika Haberleri
Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı

Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı

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Haber: Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu - Haberler
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