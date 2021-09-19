Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

Dün saat 12.00 sıralarında Tem Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde iddiaya göre meyve toplamak için araziye giden aile, ağacın altında el ve ayakları bağlanmış erkek cesedi buldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.