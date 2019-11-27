Büyükçekmece'de market soygunu
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Büyükçekmece'de market soygunu

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26
Büyükçekmece'de market soygunu

Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Büyükçekmece'de market soygunu
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