Büyükçekmece'de market soygunu

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA