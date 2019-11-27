Büyükçekmece'de market soygunu
Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.
27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26
Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Büyükçekmece'de market soygunu