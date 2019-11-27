BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)
Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.
27.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:20
Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:------------Olay yeri-Polis ekipleri
-Market çalışanları
- İstanbul
Kaynak: DHA