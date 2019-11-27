BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)

27.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:20

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

------------Olay yeri-Polis ekipleri

-Market çalışanları

Kaynak: DHA

- İstanbul