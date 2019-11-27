BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)
Haberler » Güncel » BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1) - Haber

BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.

27.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:20
BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)

Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

------------Olay yeri-Polis ekipleri

-Market çalışanları


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et