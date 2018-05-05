Lüks Villaları, Özel Sistemle Uyuşturucu Tarlasına Çevirmişler
Narkotik polisi, Büyükçekmece'de iki lüks villaya baskın düzenledi. Özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle adeta hint keneviri tarlasına dönüştürülen villalar, polisi bile şaşırttı.
İstanbul narkotik polisi, Büyükçekmece'de hint keneviri tarlasına dönüştürülen iki lüks villaya baskın düzenledi. Baskında 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
VİLLALARI TARLAYA ÇEVİRMİŞLER
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de iki villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Kamiloba ve Türkoba'da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi.
ÖZEL ISI, IŞIK VE SULAMA SİSTEMLERİ
Bu sabah saatlerinde lüks villalara özel harekat polisinin desteğiyle baskın yapan ekipler, 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Üçer katlı villalarda yapılan incelemelerde her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle adeta hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü görüldü.
Operasyonla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.