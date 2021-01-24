Büyükçekmece'de kumar ve uyuşturucu baskını
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Büyükçekmece'de kumar ve uyuşturucu baskını

24.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:58
Büyükçekmece'de kumar ve uyuşturucu baskını

BÜYÜKÇEKMECE'de kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. İş yeri mühürlenirken 31 bin 221 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynatılarak, uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine polis, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde bulunan iş yerine önceki gün saat 20.30 sıralarında baskın düzenledi. İş yeri sahibi H.U ve müşteri olduğu belirtilen Z.G. gözaltına alındı. İki kişiye toplam 31 bin 221 lira para cezası kesilirken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. H.U ve Z.G.'nin üzerlerinde 2,36 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. İş yerinde yapılan kontrolde çok sayıda poker oynandığı değerlendirilen pullar, değişik renklerde kartlar, üzerinde iş yeri adının yazılı olduğu siyah kart, adisyon kağıdı ve üzerinde poker oynandığı düşünülen özel olarak tasarlanmış masa ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


- İstanbul
Büyükçekmece'de kumar ve uyuşturucu baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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