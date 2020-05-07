Büyükçekmece'de kuaförler dezenfekte edildi, çalışanlara koruyucu siperlik dağıtıldı
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Büyükçekmece'de kuaförler dezenfekte edildi, çalışanlara koruyucu siperlik dağıtıldı

Büyükçekmece'de kuaförler dezenfekte edildi, çalışanlara koruyucu siperlik dağıtıldı
07.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:12

11 Mayıs Pazartesi günü kontrollü olarak açılmalarına izin verilen kuaför ve berberlerde dezenfektasyon çalışması başlatan Büyükçekmece Belediyesi, bu iş yerlerinde çalışan personele yüz koruyucu siperlik dağıttı.

11 Mayıs Pazartesi günü kontrollü olarak açılmalarına izin verilen kuaför ve berberlerde dezenfektasyon çalışması başlatan Büyükçekmece Belediyesi, bu iş yerlerinde çalışan personele yüz koruyucu siperlik dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan beri kapalı olan berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta virüse karşı tüm tedbirler alınarak yeniden işbaşı yapacak. Büyükçekmece'de faaliyet gösteren 326 erkek berberi ve kuaför salonunda dezenfektasyon çalışması başlatan belediye ekipleri, korona virüs salgın riski sona erinceye kadar dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek. Ayrıca tüm berber ve kuaförlere maske, yüz koruyucu siperlik ve hijyen seti dağıtılıyor. Belediyenin korona virüs salgınına karşı başlattığı dezenfekte çalışmasından memnun olan kuaförler, kendilerinin de alınması gereken tedbirleri alacaklarını belirterek, "İnşallah halkımız da kurallara uyar" çağrısı yaptılar.

"Türkiye'ye de Allah yardımcı olsun"

Belirli kurallara uyarak kontrollü bir şekilde hizmet vereceklerini söyleyen berber Selçuk Yıldırım, "Bu süreçte Türkiye büyük sıkıntılar çekti. Belediyelerimiz de sağ olsun geldi, hijyenik bakımlarını yaptı. Hijyen paketlerimizi de Pazartesi getirecekler. Türkiye'ye de Allah yardımcı olsun" dedi.

Kuaför Füsun Tarauş da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teşekkürlerini ileterek, "2 aydır kapalıydık, inşallah herkes için hayırlı olur. Belediyemize dezenfektan işlemleri için çok teşekkür ederiz. Halkımız da inşallah kurallara uyar" dedi.

Kuaför Esra Kerim, "Maalesef virüsten dolayı baya tedirgin olduk. Belediyemiz sağ olsun salonumuza güzel bir dezenfekten yaptı ama bunu sürekli istiyoruz. Çünkü gerçekten risk altındayız. Açsak bir türlü, açmasak bir türlü. Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e de desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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