Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor
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Büyükçekmece, Hasan Akgün, Yerel, Haber

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor Ramazan ayının ilk gününde fırın ve unlu mamul üreticilerini denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu yıl pide üreten fırınlarımızda hijyen kurallarının üst düzeyde olduğunu gözlemledik.

25.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:24
Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor

İSTANBUL - Ramazan ayının ilk gününde fırın ve unlu mamul üreticilerini denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu yıl pide üreten fırınlarımızda hijyen kurallarının üst düzeyde olduğunu gözlemledik. Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına daha fazla dikkat ediliyor" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ramazan ayının ilk günü ilçedeki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerine ani bir denetim gerçekleştirdi. Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin gramaj ve üretim işleminin hangi koşullarda yapıldığını denetleyen Akgün, Büyükçekmece Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için "Biriz beraberiz, büyük bir aileyiz" sloganıyla başlattığı Dayanışma Askısı'na katkı sunanlara da teşekkür etti.

"Üst düzey hijyen şartlarında üretildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Korona virüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde fırınları denetleyen Akgün, "Bugün fırınlarımızı denetlemeye devam edeceğiz. Çünkü pide üretimi de başladı. Başında hangi standartlara uyarsak sonunda da böyle devam eder. Bugün gördüğüm şey şu, Büyükçekmece'de fırın ve unlu mamuller ile ekmek, pide üreten fırınlarımız, pastanelerimizin hijyen şartlarını son derece iyi uyguladıklarını gördük. Burada korona virüs ile mücadelenin de etkisi olduğunu gördük. Bu nedenle arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükçekmece'de hem ekmek hem de pidenin üst düzey hijyen şartlarında üretildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor

Kaynak: İHA

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