Büyükçekmece'de korona virüs mesaisi Büyükçekmece'de korona virüs mesaisi -Vatandaşın ayak bastığı her alan dezenfekte edildi Büyükçekmece Belediyesi, Korona virüsü salgınına karşı geçtiğimiz hafta içinde başlattığı dezenfektasyon çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü.

Büyükçekmece'de korona virüs mesaisi

-Vatandaşın ayak bastığı her alan dezenfekte edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, Korona virüsü salgınına karşı geçtiğimiz hafta içinde başlattığı dezenfektasyon çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü.

Dünyayı etkisini altına alan ve hızla yayılan ölümcül Korona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, hafta sonunda da boş durmadı. Büyükçekmece Belediyesi personelinden kurulan 10 ekip, Sağlık İşleri Müdürlüğü gözetiminde ilçe genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, sosyal ve spor tesisleri, mahalle muhtarlıkları, ilçe sınırları içinde ulaşım hizmeti veren toplu taşıma araçları, kültür merkezileri, kütüphaneler, kahvehaneler, çocuk parkları gibi ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.



"Vatandaşımızın da kendisini koruması lazım"

Dezenfekte çalışmalarının virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar periyodik olarak sürdürüleceğini açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Halkımızın yoğun şekilde kullandığı kamu binaları, ibadethaneler, kütüphaneler, kahvehaneler, toplu ulaşım araçları, mahalle muhtarlıkları, sosyal tesisler, belediye binaları gibi yerler Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilmiş ve bu işe en uygun olan dezenfektasyon malzemeleri ile dezenfekte edildi. Vatandaşımızın da duyarlı olması, kendisini koruması lazım" dedi.

Kaynak: İHA