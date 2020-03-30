- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi
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Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa

- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi

- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi Büyükçekmece'de korona virüs uyarılarına aldırış etmeyerek parti düzenleyen gençlerden 4'ü adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:49
- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi

- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de korona virüs uyarılarına aldırış etmeyerek parti düzenleyen gençlerden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de korona virüs önlemlerine uymayan gençler, bir evde toplanarak parti düzenlendi. Partide sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan gençler, büyü tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri partiye katılan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken 4 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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- Büyükçekmece'de korona uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi

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