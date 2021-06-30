Büyükçekmece'de köpekten korkunca kendisini yola atan kişiye kamyon çarptı
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Büyükçekmece'de köpekten korkunca kendisini yola atan kişiye kamyon çarptı

Büyükçekmece'de köpekten korkunca kendisini yola atan kişiye kamyon çarptı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de kaldırımda yürürken yanında havlayan köpekten korkup kendisini yola atan kişi, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Büyükçekmece'de kaldırımda yürürken yanında havlayan köpekten korkup kendisini yola atan kişi, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Binak adlı vatandaş, Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada, havlamaya başlayan bir sokak köpeğinden korktu.

Panikle yola atlayan gence, bu sırada yoldan geçen bir kamyon çarptı.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Ekrem Binak'ın tedavisi devam ederken, kamyon sürücüsü karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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