Son dakika: Büyükçekmece'de klima motoru çalan hırsızlar kamerada

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de klima motoru çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL Büyükçekmece'de bir işyerinin klima motorunu sökerek çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Klima motorunu çek çek diye tabir edilen el arabasıyla çalan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay Büyükçekmece Kamiloba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerine gelen 2 hırsız klima motorunu sökerek çaldı. Klima motorunu çek çek diye tabir edilen el arabasına koyan hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Gece saatlerinde uygulama yapan ekipleri şüpheli şekilde ilerleyen çek çek arabalı hırsızları durdur. Yapılan aramada arabanın içinde bağlantı noktaları kırılmış klima motorunu gören ekipleri şüphelileri gözaltına alarak çevrede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda zanlıların bir işyerinden klima motorunu çaldıkları belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların söktükleri klima motorunu çek çek diye tabir edilen araca yükledikleri görülüyor. Görüntülerde zanlıların daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.