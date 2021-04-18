Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada
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Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada Ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı araç, bir başka araca çarparak yan yattı Büyükçekmece'de ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak seyir halindeki bir başak otomobile çarptı.

Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada

Ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı araç, bir başka araca çarparak yan yattı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak seyir halindeki bir başak otomobile çarptı. Sokağa çıkma kısıtlaması gününde yaşanan kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Muratçeşme Mahallesi Sultanmurat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kısıtlama gününde sokağa çıkan ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Seyir halindeki bir başka otomobile arkadan çarpan araç, yan yatarak durdu. Kazada ehliyetsiz genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan iki kişi ise tedbir amaçlı kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kısıtlama gününde yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen hafif ticari araç, diğer araca çarparak yan yatıyor. Kaza sonrası vatandaşlar yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine koşuyor.

Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada
Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada
Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada
Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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