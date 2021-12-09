Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali bir ailenin sonunu getiriyordu

BÜYÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, o sırada sola dönen ve içinde 4 aylık bir bebeğin de olduğu otomobile çarptı. Kaza sonucu bebek ve anne ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.41 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Kantarcıoğlu ve içinde ailesi bulunduğu 34 CYM 745 plakalı otomobile yaşadığı siteden çıktığı sırada, sürücüsü Abdullah Bilen'in kırmızı ışıkta geçtiği 16 APZ 497 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu iki otomobil de farklı yerlere savruldu. Kazada Emrah Kantarcıoğlu hafif, eşi Ülkü Kantarcıoğlu ve 4 aylık bebeği Eliz Kantarcıoğlu ağır şekilde yaralandı. Şans eseri kaza olduğu anda yolda bulunan bir ambulans, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Eliz bebeğin kazanın ardından kafatasında çatlama, anne Kantarcıoğlu'nun ise kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. 2 gün yoğun bakımda kalan bebeğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaşanan feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FACİAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

"BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK OLDUĞU BELİRLENDİ"

"TAM BİR FACİAYDI"

Kazayı facia olarak değerlendiren Kantarcıoğlu, "Şu anda bebeğin kafatası çatlağı devam ediyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunlar zaten adli evraklarla kayıtlı. Keza eşimin sorunu da aynı şekilde devam ediyor. Benim işitme kaybım da devam ediyor. Yaklaşık bir 10 gün sonra tekrar kontrolümüz olacak. Zaten o an ailenizle olduğunuz için ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Aklınız tamamen onlarda. Araba ters döndü, airbag patladı. Duman, ses, görüntü… Tam bir faciaydı. İçerde bebeğimizin de olması, böyle bir şeyin yaşanması herkesi şok etti" şeklinde konuştu.