BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA SONRASI "YARIŞ" İSYANI

Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, " Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar bizde böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.Kaza saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde 41 ADU 936 plakalı otomobiliyle Gurur Şahbaz seyir halindeydi. Sürücünün iddiasına göre yarışan iki otomobilin kendisini sıkıştırması üzerine kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Şahbaz, bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu'nun kullandığı 34 BPL 600 plakalı otomobile çarparak takla attı. Zorlu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. "BU İNSANLARA PİST VERSİNLER"Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi. Şahbaz, " Kumburgaz tarafından gelirken, sağ taraftan bir araç geldi bir başka araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına aldılar. Bana vurdular. Gözümü açtım bir baktım başka arabaya vurdum mu onu bile hatırlamıyorum şoktayım. Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medya da böyle videolar çekilirse. Bizde böyle oluruz. Her gün video. Evliyim çocuğum var. Biz de gazlayalım bizde yarışalım. Herkes gazlıyor. ölüyoruz parası önemli değil. İnsan canı parayla ödenmiyor" diye konuştu. Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp Zorlu ise, " Direk üzerime uçtu karşı şeritten. hiç bir şey görmedim sadece üzerime uçtuğunu gördüm" dedi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki sürücüde polis ekiplerince yapılan kontrolde alkolsüz çıktı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA